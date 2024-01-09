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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

ЦИК зарегистрировал депутата Харитонова кандидатом в президенты РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал кандидатом на президентских выборах в марте 2024 года депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Соответствующее постановление ЦИК принято на заседании комиссии во вторник.

23 декабря прошлого года съезд КПРФ проголосовал за выдвижение Харитонова кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

29 декабря Центризбирком принял решение о регистрации уполномоченных представителей партии КПРФ, а также зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова по финансовым вопросам и дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета.

3 января в ЦИК сообщили "Интерфаксу", что документы для регистрации Харитонова кандидатом на выборах президента России поступили в Центризбирком.

5 января Центризбирком зарегистрировал кандидатами на президентские выборы главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов президента в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

КПРФ Николай Харитонов ЦИК РФ Госдума
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