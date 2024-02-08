Что произошло за день: четверг, 8 февраля

Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ, четыре кандидата в бюллетене на выборах, предложение Минобороны РФ по предельному возрасту службы при мобилизации

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах. Рабочая группа по проверке подписных листов признала недействительными 9 147 подписей в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива". Надеждин заявил, что обжалует решение ЦИК в Верховном суде России. В Кремле подчеркнули, что ЦИК в ситуации с Надеждиным следует правилам.

- В бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов.

- Нидерландская Yandex N.V. обязуется пять лет не создавать конкурирующий бизнес после продажи российского актива, обязательство распространяется на любые рынки. Yandex N.V. сохранит за собой четыре бизнеса, для них будет действовать пятилетний запрет на "развитие и органическую эволюцию" вне первоначальной сферы деятельности. Закрытие сделки будет зависеть от некоторых условий, в частности, против самой компании, покупателя (ЗПИФ "Консорциум.Первый") или любого из участников консорциума инвесторов не должны быть введены санкции.

- Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации. В проекте говорится, что для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно предлагается установить предельный уровень в 70 лет, для имеющих иное воинское звание - 65 лет.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью 12 украинских реактивных снарядов. Перехват был проведен около 17:30.

- Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский, ранее он был командующим сухопутными войсками Украины.

- Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля. На наземных пунктах пропуска между Финляндией и Россией нельзя будет подать заявление о предоставлении международной защиты.

- Свыше 60% месячной нормы снега выпало в отдельных районах Москвы с 7 по 8 февраля, прирост составил до 18-23 см.