Сигнал ракетной опасности включен в Белгороде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в областном центре и пригороде.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.