Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Сигнал ракетной опасности включен в Белгороде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в областном центре и пригороде.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Контейнеровозу FESCO отказали в бункеровке в КНР из-за российского бенефициара

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

В бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

В Кремле сочли правильными действия Центризбиркома в ситуации с Надеждиным

ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

В России смогут признавать нежелательными иностранные организации с участием госорганов

Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на президентских выборах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });