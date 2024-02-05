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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Москалькова запросила у украинского омбудсмена информацию об обстрелах Белгорода

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила письмо украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу и попросила предоставить информацию о пусках 24 января подразделениями ВСУ ракет в сторону Белгорода.

"Прошу проинформировать меня о фактах проведения подразделениями ВСУ 24 января 2024 года пуска ракет в сторону Белгорода", - говорится в письме Москальковой Лубинцу, опубликованном в ее телеграм-канале в понедельник.

В письме российский уполномоченный по правам человека также возложила вину за сбитый российский самолет Ил-76 в Белгородской области на украинскую сторону.

"Безотносительно каких-либо формальностей следует отметить, что у российской стороны не было абсолютно никакой мотивации для того, чтобы сбивать свой собственный самолет с 6 российскими членами экипажа, тремя российскими военнослужащими и 65 уже согласованными к обмену украинскими военнослужащими", - отмечается в письме Москальковой.

По ее словам, все детали предстоящего обмена согласовывались российскими компетентными органами с руководством координационного штаба Украины по специальному рабочему каналу, а 24 января "окно безопасности" было гарантировано представителями координационного штаба.

Омбудсмен подчеркнула, что все заявления о том, что ответственность за гибель украинских военнослужащих несет РФ, являются абсурдными, безосновательными и безграмотными.

"Напротив, учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц, в нем находящихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях", - заявила Москалькова.

"Сбив российский самолет, украинская сторона грубо нарушила обязательства, предусмотренные статьей 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в которых Украина участвует", - отметила она.

Белгород Ил-76 Татьяна Москалькова
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