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Суд в мае рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве Goldman Group

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края назначил на 16 мая заседание по рассмотрению заявления Сбербанка о признании банкротом ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами агрохолдинга Goldman Group), говорится в материалах суда.

Согласно материалам, банк требует ввести в отношении управляющей компании процедуру наблюдения и включить в третью очередь реестра требований кредиторов свои требования в размере 609,7 млн рублей основного долга и 4,8 млн рублей неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре.

Суд также удовлетворил ходатайство Солид банка о вступлении в данное дело с собственными требованиями в размере 103,3 млн рублей.

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Как сообщалось, ранее Сбербанк подавал собственные заявления, а также о вступлении в дела о банкротстве ПАО УК "Голдман групп", всех дочерних компаний и самого бенефициара холдинга Романа Гольдмана. Сумма исковых требований по всем заявлениям одинакова и включает в себя величину основного долга в размере 609,7 млн рублей.

По данным материалов картотеки арбитражных дел, в настоящее время часть этих исковых заявлений оставлена без движения до устранения недочетов, часть - принята судами и будет рассмотрена после рассмотрения заявлений основных кредиторов (в случае с заявлениями о вступлении в уже ранее инициированные дела).

Солид банк - российско-японский банк, основанный в 1991 году. Кредитная организация, согласно информации на ее сайте, оказывает финансовые услуги как частным клиентам, так и бизнесу. В октябре 2022 года, как сообщалось, Солид банк попал в утвержденный президентом Владимиром Путиным перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

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Как сообщалось, в настоящее время в отношении Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов в настоящее время составляет более 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих более миллиарда рублей, и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Росбанк, небанковская структура Совкомбанка, Енисейский объединенный банк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.

Сбербанк Красноярский край Goldman Group Роман Гольдман
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