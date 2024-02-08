В Генпрокуратуре отметили попытки нежелательных НПО вернуться в Россию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре отмечают участившиеся попытки иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными в России, возобновить работу в стране. В 2023 году было выявлено вдвое больше нарушений, касающихся участия физлиц в деятельности таких организаций.

"Попытки возобновления деятельности запрещенных (признанных в России нежелательными иностранных НПО) организаций участились, и прокурорами принимались меры по привлечению к ответственности виновных в этом лиц. В прошлом году прокурорами выявлено вдвое больше правонарушений, предусмотренных статьей 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации), возбуждено 83 административных производства против 36 (в 2022)", - сказала представитель надзорного ведомства Татьяна Лазарева на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Также возбуждались и уголовные дела.

По требованиям надзорного ведомства в 2023 году были заблокированы более 2 тысяч интернет-ресурсов, связанных с нежелательными организациями, продолжила Лазарева.

Она отметила, что признание иностранных НПО нежелательными в России является "действенным рычагом" и сообщила, что для продолжения этой работы "есть все необходимые рычаги".