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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В РФ заблокировали более 2000 ресурсов за вмешательство в выборы президента

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с начала 2024 года заблокировал в стране более 2 тысяч ресурсов и отдельных материалов, связанных с попытками вмешательства в назначенные на март выборы президента.

Об этом в комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщил замруководителя РКН Вадим Субботин.

"Мы ведем активную работу по таким инцидентам совместно с территориальными органами Роскомнадзора на местах, во взаимодействии с Центральной избирательной комиссией, Генеральной прокуратурой и заинтересованными органами государственной власти. С начала года ограничили доступ к более чем 2 тыс. ресурсов и отдельным материалам по вышеназванной тематике. Продолжим работу, ориентированную на противодействие попыткам вмешательства извне в выборы президента РФ", - сказал Субботин.

По его словам, "отдельными странами Запада и США предпринимаются очевидные попытки вмешательства в дела нашего государства".

"Внешние силы продолжают попытки давления на российское общество в контексте выборов президента РФ. Активно задействуются иностранные интернет-площадки и ресурсы, принадлежащие лицам, признанным иностранными агентами, - сказал замглавы РКН. - Для противодействия таким попыткам нами проводится мониторинг информационного пространства с последующим ограничением доступа к дестабилизирующей и деструктивной информации. Мониторинг проводится по различным направлениям, в том числе на предмет недостоверной информации, вбросов, связанных с предстоящими выборами, информации экстремистского и террористического характера, в том числе направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки".

РКН в настоящее время фиксирует "попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организации протестных акций, направленных на их срыв, запугивания населения путем массовых вбросов о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях, организации и координации из-за рубежа протестных акций и беспорядков, связанных с региональной повесткой". "Как вы знаете, любой повод целенаправленно раздувается для дестабилизации обстановки в регионах", - сказал Субботин.

Также "активно используется тема специальной военной операции", а ведомством "выявляются и блокируются материалы с недостоверной, дискредитирующей и иной информацией, связанной с СВО".

Вадим Субботин Роскомнадзор США Запад СВО Совет Федерации Генпрокуратура
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