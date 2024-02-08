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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в четверг в результате переговоров из украинского плена возвращены 100 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - заявило Минобороны РФ.

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда из украинского плена вернулись 195 российских военнослужащих. "Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ 31 января.

Тогда Минобороны РФ также сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты приняли посредническое гуманитарное участие в вопросе возвращения из украинского плена российских военнослужащих.

Минобороны РФ Украина
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