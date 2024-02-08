Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в четверг в результате переговоров из украинского плена возвращены 100 российских военнослужащих.
"Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - заявило Минобороны РФ.
О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда из украинского плена вернулись 195 российских военнослужащих. "Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ 31 января.
Тогда Минобороны РФ также сообщало, что Объединенные Арабские Эмираты приняли посредническое гуманитарное участие в вопросе возвращения из украинского плена российских военнослужащих.