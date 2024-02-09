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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредническое участие в организации возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщил сайт ведомства.

"Освобожденные россияне уже находятся в Москве, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - отмечается в сообщении МИД.

8 февраля Россия и Украина обменялись удерживаемыми военнослужащими по схеме сто на сто. Об этом сообщило российское Минобороны и добавило, что в этом обмене "посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты".

МИД Минобороны ОАЭ Украина
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