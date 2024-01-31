Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 195 на 195

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

Как заявили в военном ведомстве, российские военные были возвращены на родину в среду в результате переговорного процесса.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - отметили в Минобороны РФ.