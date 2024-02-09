Путин считает, что отношения с Украиной рано или поздно восстановятся

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Отношения между народами России и Украины восстановятся, хотя это и займет много времени, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это... Рано или поздно всё равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, нынешние отношения между жителями России и Украины - "это в известной степени элемент гражданской войны".

"И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдёт. Оно никуда и не делось", - продолжил президент.

"Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся её разделить", - добавил Путин.