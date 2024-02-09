Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией

Он советует Вашингтону подумать, как сделать это достойно, и считает, что варианты есть

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти США совершили ошибку, убедив президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, и теперь должны подумать, как достойно выйти из этой ситуации, заявил Владимир Путин.

"Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, раз неправильное решение приняли США, то Россия не должна исправлять их ошибки.

Карлсон поинтересовался, не будет ли, по мнению Путина, унизительным для НАТО признать за Россией контроль над тем, что два года назад было территорией Украины.

"А я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но, если желание есть", - ответил Путин.

"До сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя... Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу", - добавил он.