Средства маткапитала разрешили потратить на реконструкцию таунхаусов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Средства материнского капитала теперь можно будет использовать на реконструкцию "таунхаусов" и компенсацию затрат, если работы были уже проведены, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он уже подписал соответствующее постановление, сообщает сайт правительства.

Премьер-министр напомнил, что президент поставил задачу сделать строящееся жилье более доступным для семей.

"Правительство предоставляет дополнительную возможность гражданам использовать материнский капитал для того, чтобы улучшить свои условия проживания, - сказал Мишустин. - Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки или, как чаще его называют - "таунхаус", а также оплатить материнским капиталом уже проведенные строительные работы в таком жилье".

Правительство рассчитывает, что эти меры помогут в первую очередь семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

В случае увеличения такого жилья россияне при подтверждении проведения работ смогут компенсировать затраты за счет материнского капитала. Минстрой утвердит форму подтверждающего документа, который можно будет получить в течение 10 рабочих дней.