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Дума разрешила использовать материнский капитал для ремонта в таунхаусах

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который позволит использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.

Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

"Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах - это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах", - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что "Дума последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала".

"Эта программа - большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. Важно, что в бюджете на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции", - также сказал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
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