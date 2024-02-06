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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ОАЭ заявили о готовности прилагать усилия по смягчению кризиса на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке всех усилий по смягчению последствий кризиса на Украине, сообщает информационное агентство WAM.

"Его Высочество также подчеркнул приверженность ОАЭ поддержке всех усилий, направленных на смягчение гуманитарных последствий кризиса в Украине", - пишет агентство.

Отмечается, что президент ОАЭ подтвердил приверженность "укреплению мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, подчеркнув важность разрешения конфликтов и споров посредством постоянного диалога и дипломатии ".

Также российский лидер выразил благодарность "за успешные посреднические усилия ОАЭ в связи с недавним обменом пленными между Российской Федерацией и Республикой Украина".

Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения и возможности дальнейшего укрепления связей между ОАЭ и Россией, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

ОАЭ Путин
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