Президент РФ сообщил, что Россия не будет прерывать обмены с Киевом из-за Ил-76

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76, сказал Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ.

"Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, повлияет ли инцидент с Ил-76 на процесс обмена пленными.

Он сообщил, что соотношение российских и украинских пленных - "один к десяти". По его словам, в России тысячи пленных, а у Украины - несколько десятков.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит обмены, если украинская сторона будет готова. "А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы - пожалуйста", добавил он.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушения 24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области. Как заявили в Минобороны РФ, на его борту находились шестеро членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Путин позднее заявил, что самолет был сбит иностранной системой ПВО. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте. По версии следствия, установка, из которой была выпущена ракета, находилась в Харьковской области.