Взрыв произошел в квартире подозреваемого в подрыве организации в Элисте

По данным СКР, пострадали трое росгвардейцев

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в квартире мужчины, подозреваемого в подрыве в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Клыкова в Элисте, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Пострадали трое сотрудников управления Росгвардии. Они доставлены в медицинское учреждение.

Инцидент произошел во время проведения следственных мероприятий в квартире подозреваемого.

Дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Вечером 10 февраля мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина подорвал взрывное устройство, в результате чего сам погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело.