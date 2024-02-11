Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Взрыв произошел в квартире подозреваемого в подрыве организации в Элисте

По данным СКР, пострадали трое росгвардейцев

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в квартире мужчины, подозреваемого в подрыве в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Клыкова в Элисте, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Пострадали трое сотрудников управления Росгвардии. Они доставлены в медицинское учреждение.

Инцидент произошел во время проведения следственных мероприятий в квартире подозреваемого.

В РоссииДвое пострадавших при взрыве в жилом доме в Элисте находятся в реанимацииЧитать подробнее

Дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Вечером 10 февраля мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина подорвал взрывное устройство, в результате чего сам погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело.

Элиста Калмыкия СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью с Путиным

Песков заявил, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью с Путиным

СК возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте

Один человек погиб при взрыве в жилом многоквартирном доме в Элисте

Что произошло за день: суббота, 10 февраля

Взрывчатку нашли в промзоне в Санкт-Петербурге

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

"Роскосмос" сообщил, что ракета для корабля "Прогресс МС-26" собрана

Минобороны сообщило о предотвращении атаки дронов ВСУ в Черном море на суда РФ

Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших от обстрела хутора Понуры

МИД предупредил об ответе на использование ЕС активов РФ в качестве залога по облигациям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });