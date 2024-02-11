Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Элисте находятся в реанимации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в результате взрыва в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Клыкова в Элисте находятся в отделении реанимации республиканской больницы им. П. Жемчуева, сообщил Минздрав региона.

"Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что по версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело.