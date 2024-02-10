Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Один человек погиб при взрыве в жилом многоквартирном доме в Элисте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали в результате хлопка в жилом многоквартирном доме по улице Клыкова в Элисте, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем телеграм-канале.

"Мне доложили о хлопке на улице Клыкова в Элисте. По предварительной информации, два человека пострадали, один скончался. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения на базе средней школы № 17. На месте работают все службы и правоохранительные органы, обстоятельства происшествия выясняются, добавил руководитель региона.

Калмыкия Бату Хасиков Элиста
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 10 февраля

Взрывчатку нашли в промзоне в Санкт-Петербурге

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

"Роскосмос" сообщил, что ракета для корабля "Прогресс МС-26" собрана

Минобороны сообщило о предотвращении атаки дронов ВСУ в Черном море на суда РФ

Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших от обстрела хутора Понуры

МИД предупредил об ответе на использование ЕС активов РФ в качестве залога по облигациям

Карантин объявлен из-за гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });