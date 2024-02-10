Один человек погиб при взрыве в жилом многоквартирном доме в Элисте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали в результате хлопка в жилом многоквартирном доме по улице Клыкова в Элисте, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем телеграм-канале.

"Мне доложили о хлопке на улице Клыкова в Элисте. По предварительной информации, два человека пострадали, один скончался. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения на базе средней школы № 17. На месте работают все службы и правоохранительные органы, обстоятельства происшествия выясняются, добавил руководитель региона.