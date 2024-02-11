СК возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Клыкова в Элисте, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе.

Расследование дела взято на контроль и. о. руководителя следственного управления СКР по Калмыкии Романом Широбоковым.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, надзорное ведомство также поставило на контроль ход расследования уголовного дела.