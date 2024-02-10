Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

"Роскосмос" сообщил, что ракета для корабля "Прогресс МС-26" собрана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1а", которая готовится к старту с грузовым кораблем "Прогресс МС-26", собрана, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Собрана ракета для запуска нового грузовика", - сказано в сообщении телеграм-канала госкорпорации.

По ее данным, вывоз "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" запланирован на 12 февраля, пуск с космодрома "Байконур" - на 15 февраля в 06:25:06 по московскому времени.

"Прогресс МС-26" доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота, сообщает "Роскосмос".

Роскосмос МКС Союз-2.1а Прогресс МС-26
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

Минобороны сообщило о предотвращении атаки дронов ВСУ в Черном море на суда РФ

Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших от обстрела хутора Понуры

МИД предупредил об ответе на использование ЕС активов РФ в качестве залога по облигациям

Карантин объявлен из-за гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ рядом с Крымом

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Что произошло за день: пятница, 9 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });