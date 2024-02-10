"Роскосмос" сообщил, что ракета для корабля "Прогресс МС-26" собрана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1а", которая готовится к старту с грузовым кораблем "Прогресс МС-26", собрана, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Собрана ракета для запуска нового грузовика", - сказано в сообщении телеграм-канала госкорпорации.

По ее данным, вывоз "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" запланирован на 12 февраля, пуск с космодрома "Байконур" - на 15 февраля в 06:25:06 по московскому времени.

"Прогресс МС-26" доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота, сообщает "Роскосмос".