В Думе решили не штрафовать экспортеров, не продающих валютную выручку

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, которая отменяет предложение вернуть в КоАП действовавшие ранее штрафы за невыполнение обязанности по обязательной продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке.

"Считаем это преждевременным", - сказал на заседании первый зампредседателя комитета Даниил Бессарабов.

По его словам, действующие сейчас меры позволяют регулировать соответствующие вопросы "без принудительной воли государства".

Поправка была одобрена перед рассмотрением во втором чтении законопроекта № 475201-8. Его в ноябре в парламент внесла группа сенаторов и депутатов во главе с Андреем Клишасом. В первом чтении он был принят 30 ноября.

В первоначальной редакции проект закона возвращал в КоАП действовавшие ранее штрафы за невыполнение обязанности по обязательной продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке России. Действие этой нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. В этот день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами.

Норма о продаже валютной выручки экспортерами была отменена в России в 2013 года, законопроект об отмене также вносил сенатор Клишас.

Уже перед принятием в первом чтении к документу возникли вопросы у правового управления Госдумы, которое обратило внимание, что ретроспективное применение нормы с 11 октября 2023 года, даты подписания соответствующего президентского указа, не может применяться, так как предлагаемый подход не согласуется с частью 2 статьи 1.7 КоАП, в соответствии с которой закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Позицию правового управления в своем заключении поддержало правительство.

"Следует отметить, что распространение действия части 3.1 статьи 15.25 КоАП на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу федерального закона, не корреспондирует взаимосвязанным положениям статьи 54 Конституции РФ и статьи 1.7 КоАП, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет", - отмечалось в заключении правительства.

За доработку законопроекта выступил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).