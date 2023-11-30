Дума одобрила в I чтении штрафы для экспортеров, не продающих валютную выручку

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который возвращает в КоАП действовавшие ранее штрафы за невыполнение обязанности по продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке РФ, норма была отменена в 2013 г. Правительство и правовое управление парламента отмечают, что норма не может быть введена ретроспективно, как предлагают депутаты.

Документ (N475201-8) был внесен в Госдуму в начале ноября группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом и группой депутатов среди которых Сергей Гаврилов, Дмитрий Вяткин и другие.

Поправки вносятся в ст. 15.25 КоАП, которая устанавливает штрафы за нарушение валютного законодательства. Предлагается дополнить ее нормой (ч.3.1), по которой за неисполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке или нарушение порядка такой продажи будет предусмотрен штраф для должностных лиц от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы непроданной валютной выручки.

Действие этой нормы предполагается распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 г. В этот день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. Указ, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется.

Ранее сообщалось, что правовое управление Госдумы в своем заключении обратило внимание, что ретроспективное применение нормы с 11 октября 2023 г., даты подписания соответствующего президентского указа, не может применяться, так как предлагаемый подход не согласуется с частью 2 статьи 1.7 КоАП, в соответствии с которой закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Позицию правового управления в своем заключении поддержало правительство. "Следует отметить, что распространение действия части 3.1 статьи 15.25 КоАП на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу федерального закона, не корреспондирует взаимосвязанным положениям статьи 54 Конституции РФ и статьи 1.7 КоАП, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет", - отмечалось в заключении правительства.

Поправки к законопроекту принимаются до 14 декабря.