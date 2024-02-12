В Кремле исключили возможность использования военными РФ терминалов Starlink

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Терминалы Starlink не сертифицированы в России, а потому не могли быть использованы в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это же не сертифицированные системы у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, - сказал он. - Соответственно она (система) не может никак использоваться".

"Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между "киевским режимом и предпринимателем Маском", - добавил Песков.

9 февраля издание Defense сообщило со ссылкой на украинские источники, что российские военные уже некоторое время используют десятки терминалов спутниковой интернет-связи Starlink. Илон Маск, основатель компании-оператора сети Starlink - SpaceX - заявил, что не продавал России терминалы.