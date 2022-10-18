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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Главы МИД ЕС обсудили варианты финансирования работы Starlink на Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД ЕС в ходе встречи в понедельник обсудили возможность выделения средств для обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

Ландсбергис в интервью изданию Politico сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "поднял эту тему" на встрече и "некоторые страны поддержали его". При этом министр не уточнил, какие это были страны.

По словам Ландсбергиса, "было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам".

В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Борелль поручил европейским чиновникам разработать планы по распространению интернет-покрытия на Украине.

Кроме того, в статье отмечается, что ЕС "изучает возможность обсуждения заключения договора со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink".

"Один из вариантов - это оплата Starlink, так как она уже работает, у нее уже есть тысячи терминалов. Договор со странами ЕС принес бы стабильность. Но зачем нам нужен Маск? Другие компании могли бы предоставлять эти услуги. Это могло бы быть дешевле и надежнее", - заявил изданию один из источников.

Газета сообщает, что ЕС рассматривает также альтернативные варианты работы спутниковых операторов на Украине.

Ранее сообщалось, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя.

Однако Маск изменил свое мнение и заявил, что пока продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

ЕС Starlink Украина
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