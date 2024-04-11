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США не могут заставить SpaceX заблокировать доступ РФ к интернет-спутникам Starlink

По информации издания Defense One, США принимают меры по обеспечению работы системы в интересах Украины

США не могут заставить SpaceX заблокировать доступ РФ к интернет-спутникам Starlink
Фото: Wolf von Dewitz/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон не может заставить компанию SpaceX заблокировать доступ российским пользователям к её орбитальной группировке интернет-спутников Starlink, сообщило издание Defense One, ссылаясь на помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба.

По его словам, США принимают меры по обеспечению работы системы в интересах Украины, но не могут заставить SpaceX прекратить ее использование российскими пользователями.

"Я не думаю, что министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи. Я осознаю обеспокоенность Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink", - сказал Пламб.

По данным издания, представители SpaceX ранее заявляли, что компания не ведет бизнеса с Россией, что сервис Starlink там не работает.

С мая 2019 года компания SpaceX запустила уже свыше 6,1 тыс. спутников для пополнения своей орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Starlink Пентагон США Украина Джон Пламб
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