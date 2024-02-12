Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, иностранные государства поднимали истребители для сопровождения.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более пяти часов", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил.

"На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств",- отметили в ведомстве.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, чьи слова привели в Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - отметил он.

10 февраля военное ведомство сообщило, что два Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над Беринговым морем, рядом с границей с США,

7 февраля Минобороны РФ сообщало, что два таких же ракетоносца выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.

6 февраля Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.