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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал пресс-секретаря Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна по делу о призывах к терроризму и экстремизму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"В отношении Стоуна Энди Марка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ", - говорится в сообщении.

Стоуну, по данным суда, предъявлено обвинение по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Он объявлен в федеральный и международный розыск, уточнили в пресс-службе.

Заседание состоялось еще 24 ноября 2023 года, решение суда вступило в силу 25 декабря.

Ранее Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовного дела против сотрудников компании Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан РФ.

В ведомстве отмечали, что "пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения".

В понедельник, 12 февраля, Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Meta Энди Стоун Москва Басманный суд
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