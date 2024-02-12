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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в перечень террористов и экстремистов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В прошлом году Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Стоуна, обвиняемого в экстремизме.

В суде уточнили, что органами следствия Стоуну заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения (ч.2 ст.205.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет заключения.

Стоун объявлен в международный розыск.

Судебное заседание прошло еще 24 ноября. В настоящее время решение о заочном аресте не вступило в законную силу, поскольку обжаловано стороной защиты в Мосгорсуде.

Ранее СКР сообщал о возбуждении уголовного дела против сотрудников компании Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан РФ.

В ведомстве отметили, что "пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения".

В СКР тогда пообещали дать правовую оценку действиям Стоуна.

Росфинмониторинг Энди Стоун Meta
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