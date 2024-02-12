Суд Петербурга продлил арест обвиняемому в хищении экс-сенатору Сабадашу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга продлил пребывание под стражей троим фигурантам дела о мошенничестве с деньгами банка "Таврический", сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Меры пресечения в отношении Александра Сабадаша, Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, обвиняемых по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), будет действовать по 17 мая, говорится в сообщении.

Фигуранты со своей стороны возражали против удовлетворения соответствующего ходатайства следствия.

Как сообщалось, Сабадаш был задержан 15 декабря 2023 года, после приговора по другому делу о мошенничестве. 18 декабря он был заключен под стражу.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос", которое не вело реальной предпринимательской деятельности, в качестве заемщика денег у банка "Таврический". В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 млн рублей, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению.

По информации пресс-службы судов Петербурга, уголовное дело было возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела.

15 декабря суд в Петербурге приговорил Сабадаша, Сомова и Гаркушу к 7,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей. В срок отбытия наказания было зачтено время содержания под стражей по этому уголовному делу, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, в связи с чем все фигуранты были освобождены.

Согласно фабуле дела, в 2013-2014 годах Сабадаш, Сомов и Гаркуша похитили деньги "Таврического" под видом кредитования, через подконтрольные юридические лица, которые являлись получателями займов.

Впервые Сабадаша привлекли к уголовной ответственности в 2014 году. Суд в Москве арестовал его за покушение на мошенничество на 1,8 млрд рублей из бюджета, позже он был приговорен к шести годам колонии.

В 2017 году, отбывая наказание, экс-сенатор получил новый срок - за мошенничество с деньгами банка "Таврический".

В январе 2021 года Сабадаша задержали на территории СИЗО-1 "Кресты" сразу после освобождения по приговору 2017 года. Ему вменили хищение денег у того же банка.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.

Сабадаш в 2005-2006 годах был сенатором от Ненецкого автономного округа.