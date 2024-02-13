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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Кремль призвал к сдержанности из-за инцидента на армяно-азербайджанской границе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле призывают к сдержанности в связи с очередным военным инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

"Безусловно, это тревожные новости, которые идут с линии соприкосновения. Мы обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать провокационными", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он отметил: "Будем очень внимательно наблюдать, продолжать наши контакты с обеими сторонами".

На вопрос журналистов, ставит ли под угрозу очередной инцидент с погибшими в зоне конфликта перспективы мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, представитель Кремля ответил: "Подобные происшествия, как минимум, не способствуют продвижению этого переговорного процесса и приближению момента подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение".

Минобороны Армении ранее сообщило о гибели четырех военных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана утром во вторник. В ведомстве отметили, что один военнослужащий ранен, его жизнь вне опасности.

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о проведении операции "Возмездие" во вторник "в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении". Накануне сообщалось о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела на границе.

Дмитрий Песков Армения Азербайджан
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