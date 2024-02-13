Минобороны Армении сообщило о гибели четырех военных в результате обстрела

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщило о гибели четырех военных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана утром во вторник.

"В результате открытого со стороны ВС Азербайджана огня в направлении Неркин Ханд (Сюникская область на юге Армении - ИФ) четверо военнослужащих ВС Армении погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства. Еще один военный был ранен, угрозы его жизни нет.

Ранее министерство сообщало о двоих погибших.

Госпогранслужба Азербайджана 13 февраля сообщила, что утром провела операцию "Возмездие" в ответ на действия армянской стороны, совершенные на границе 12 февраля.

"Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели операцию "Возмездия" в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наши солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены", - говорится в сообщении погранслужбы.

В ведомстве возложили полную ответственность за произошедшее на военно-политическое руководство Армении.