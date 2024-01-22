Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражей до 26 апреля 2024 года блогеру и создателю проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Блиновская и ее защита просили суд отказать следствию.

Как заявили ранее в столичном Следственном комитете, ходатайство об ужесточении Блиновской меры пресечения было обусловлено "неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения".

На заседании суда стало известно, что речь, в частности, идет о новогодней вечеринке, которую Блиновская провела 23 декабря 2023 года и на которой присутствовала свидетель по ее уголовному делу.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов, а также неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.

Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Кроме того, следствие считает, что не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи юридических лиц для незаконных переводов денежных средств.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.

Супруг Блиновской также в настоящее время находится под домашним арестом.

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