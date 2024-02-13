Дело о хищении более 200 млн рублей через "Пушкинскую карту" дошло до суда

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы дело о хищении более 200 млн рублей из средств госпрограммы "Пушкинская карта", сообщило надзорное ведомство.

По делу проходят Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, им вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Они арестованы.

По версии следствия, фигуранты дела регистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" как организаторы культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов.

"Владельцам "Пушкинских карт" соучастники через Интернет предлагали приобрести билеты на указанные концерты без цели их посещения. При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи за счет бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение", - сообщила Генпрокуратура.

В результате они похитили более 200 млн рублей, причинив ущерб в особо крупном размере федеральному бюджету и АО "Почта Банк", выпустившему эти карты.