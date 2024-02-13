Что произошло за день: вторник, 13 февраля

Ужесточение наказания Борису Кагарлицкому, объявление в розыск премьера Эстонии, сбой в работе Московской биржи, мошенничество с "Пушкинской картой" более чем на 200 млн рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Апелляционный суд заменил на пять лет колонии наказание социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом), которому ранее в декабре назначили штраф в 600 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма. Таким образом апелляционный суд частично удовлетворил представление государственного обвинителя.

- МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас по статье УК РФ. Дмитрий Песков объяснил это тем, что высокопоставленные чиновники Эстонии и Литвы ответственны за решения, "которые фактически являются надругательством над исторической памятью". Каллас заявила, что ее розыск - "обычная тактика запугивания".

- Мосбиржа с 13:58 до 15:45 приостанавливала торги в фондовой секции в связи с аппаратной ошибкой основного сервера и переходом на резервный сервер.

- Сенат США одобрил свой вариант законопроекта о выделении помощи Украине. В нем речь идет о дополнительных оборонных расходах на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. Президент США Джо Байден призвал Палату представителей утвердить документ и направить ему на подпись.

- Госдума и Совет Федерации примут постановление о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ синхронно на следующей неделе.

- Генпрокуратура направила в суд дело о хищении более 200 млн рублей из средств "Пушкинской карты". По версии следствия, фигуранты предлагали владельцам "Пушкинских карт" приобрести билеты на концерты не для посещения, оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи, а видимость посещения за плату обеспечивала массовка.

- Умер владикавказец, получивший ожог пищевода от уксуса из бутылки минералки. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают проверку, приостановлена продажа нескольких партий "Джермука" для проверки на безопасность.