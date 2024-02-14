Что произошло за день: среда, 14 февраля

Законы о конфискации и "наливайках", заочный арест Ильи Новикова и приостановка работы Мосбиржи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ. Дмитрий Песков назвал беспочвенными преждевременные опасения по поводу будущего применения на практике закона.

- Президент РФ подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек" - мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах.

- СВО превратилась в войну с Западом, что может затянуть сроки ее проведения, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что изменить ход вещей это все равно не сможет.

- Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостанавливались. Спустя час они были возобновлены. Причиной приостановки стала ошибка сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне. В ЦБ РФ намерены изучить информацию "Мосбиржи" о технологических сбоях.

- Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) за фейки о ВС РФ. Он заочно арестован на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его задержания в России или экстрадиции в Россию.

- Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка".

- Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук". На фоне отравления россиянина там отметили, что в производстве этой воды уксус не используется, а за 23 года не зарегистрировано ни одного случая отравления.

- Экс-футболист и видеоблогер Евгений Савин объявлен в розыск в РФ. По какому именно уголовному делу разыскивают Савина, в МВД не уточнили. В феврале 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

- Футболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Такой приговор вынес суд Амстердама. Сам Промес находится на сборах в ОАЭ, у этой страны нет с Нидерландами договоренностей по экстрадиции.