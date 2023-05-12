Врачи и медсестры в гарнизонных медицинских учреждениях получат единовременные выплаты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением установило единовременные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам, приезжающим работать в гарнизонные медицинские учреждения.

Выплаты составят от 500 тысяч до 2 млн рублей и будут зависеть от местоположения воинской части. Участвовать в программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты - готовность отработать не менее пяти лет, сообщается на сайте правительства.

Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части, находящиеся вне населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах, входящих в состав Арктической зоны РФ, выплаты составят два миллиона рублей. Для фельдшеров и медсестер - один миллион рублей.

Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медицинским сёстрам - 750 тыс. рублей.

Тем специалистам, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров и медицинских сестёр, говорится в сообщении.