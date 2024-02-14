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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин потребовал, чтобы человеку без страхового полиса не отказывали в медпомощи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие страхового полиса не может быть основанием для отказа в медицинской помощи человеку в российских медицинских учреждениях, заявил на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин.

"У нас очень много нерешенных вопросов, но все познается в сравнении. (...) Дорогостоящая платная медицина, например, за океаном, да, она хорошая. Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть, его никто не возьмет в стены этого медучреждения, потому что у него страховки нет. И такие случаи бывали. У нас ничего подобного не должно никогда происходить", - сказал он.

Президент отметил: "У нас многие вещи достались нам еще с советских времен. Я упоминал имена наших выдающихся ученых-медиков, и мы, безусловно, должны свою работу строить на этих морально-нравственных принципах внимания к человеку".

Путин также поддержал предложение об организации со следующего года конкурса научных работ в области медицины: "Конечно, мы это сделаем".

Владимир Путин США
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