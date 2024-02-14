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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин сообщил, что в России работают над созданием вакцин от рака

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцин против рака, заявил на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин.

"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сказал он.

В целом, по его словам, только в 2023 году зарегистрировано 530 российских препаратов, которые были разработаны ведущими отечественными учеными. Благодаря их усилиям впервые началось производство многих видов российского оборудования, в частности, для сердечно-сосудистой хирургии, ревматологии, реабилитации и других сфер.

Владимир Путин
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