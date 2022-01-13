МИД счел делом Казахстана назначение министром человека с русофобской репутацией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия считает внутренним делом Казахстана решение о назначении министром информации и общественного развития Аскара Умарова, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Умаров известен своими русофобскими высказываниями, ему закрыт въезд в РФ.

"Во-первых, назначение членов правительства – это суверенная прерогатива и внутреннее дело любого суверенного независимого государства. Во-вторых, руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана. Но есть и третий пункт: заявления националистического толка, и сюда входят ксенофобия, разжигание ненависти и так далее, которые справедливо вызвали обострённую реакцию у граждан и России, и Казахстана, мы считаем неприемлемыми", - сказала он в ходе брифинга.

На уточняющий вопрос, считают ли в Москве неприемлемыми высказывания Умарова, Захарова ответила: "Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ, конечно, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, призывающие или разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями, они неприемлемы просто потому, что это наша принципиальная позиция. Мы с этой позицией живем как внутри государства, так и выстраиваем внешнюю политику. Мы не подстраиваем ее под конкретные персоналии, это наша принципиальная позиция".

"Неловкие высказывания"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что РФ готова и считает необходимым работать с теми членами правительства Казахстана, которым оказал доверие президент республики.

"Безусловно, нужно и предстоит работать, взаимодействовать и углублять, и развивать сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент (Касым-Жомарт) Токаев – глава нашего партнерского и союзного государства", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал назначение на должность министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, ранее отметившегося неоднозначными высказываниями относительно России.

"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Но здесь, прежде всего, конечно, следует исходить из того, что это президент Казахстана – президент нашего партнерского, нашего союзнического государства – назначил свой кабинет министров и оказал господину Умарову доверие. И судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе", - пояснил Песков.

"Если есть какие-то проблемы, пробелы – такое тоже может быть, все-таки молодые люди – с пониманием Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана. Это все можно обсудить, рассказать, в этом и должна заключаться наша работа", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Назначение Умарова негативно оценил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.