ФАС возбудила дела из-за повышения цен на нефтепродукты в Кирове и Хакасии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Территориальные управления ФАС возбудили антимонопольные дела в Кировской области и Хакасии из-за повышения цен на нефтепродукты, сообщает пресс-служба ФАС России.

Кировское УФАС по обращению губернатора региона Александра Соколова о проведении проверки цен на топливо возбудило дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". Компания занимает доминирующее положение на товарном рынке нефтепродуктов в Кировской области. Дело возбуждено по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

Территориальное управление установило, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта" выросли. Так, цена на Аи-92 выросла на 2,6% (с 49,53 рубля/л до 50,83 рубля/л), на Аи-95 - на 2,4% (с 53,83 рубля/л до 55,13 рубля/л).

Хакасское УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта, который занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом на территории республики. Информация о признаках нарушения закона "О защите конкуренции " рассматривалась органами прокуратуры, уточняется в сообщении.

Если ФАС установит нарушения, компаниям могут назначить штрафы и выдать предписания, сообщила ФАС.