ФАС и СПбМТСБ проверят участников биржевых торгов топливом на предмет манипулирования рынком

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценят поведение участников биржевых торгов нефтепродуктами на предмет манипулирования рынком в январе, говорится в сообщении ФАС.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин за январь увеличились на 24-26%. По данным на 31 января, стоимость Аи-92 на бирже достигла 51 131 руб./т, Аи-95 - 54 511 руб./т. Однако 1 февраля началось снижение биржевой стоимости Аи-92, вслед за ним 2 февраля подешевел Аи-95.

ФАС в своем сообщении отмечает, что в рамках мониторинга цен 1 и 2 февраля фиксирует снижение оптовой стоимости нефтепродуктов на СПбМТСБ: снижение цен на Аи-92 составило почти 10% с 31 января, Аи-95 - около 2% с 1 февраля.

Также ФАС напоминает, что Биржевым комитетом антимонопольной службы определен ряд мер, которые стали действовать с 1 февраля. Изменились критерии СПбМТСБ для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами.

Признаком нарушения критерия будет считаться систематическая подача заявок на покупку в короткий временной период - менее 1 секунды. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более (ранее этот показатель составлял 50% и выше) от общего объема реализации за одну торговую сессию. За нарушения этих критериев топливных трейдеров могут временно отстранить от торгов.

"Применение критериев позволило исключить спекулятивный рост оптовых цен на биржевых торгах, который наблюдался в январе 2024 года", - заявляет ФАС.

Служба также подчеркивает, что контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов продолжается. 7 февраля на Биржевом комитете при ФАС ведомство совместно с участниками рынка и СПбМТСБ подведет первые итоги применения критериев.

Кроме того, служба обращает внимание нефтяных компаний на соблюдение критериев регулярности и равномерности реализации топлива на бирже.

Ранее ФАС заявила, что в настоящее время ряд нефтяных компаний не в полном объеме выполняет рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже.

"Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняет их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", - говорилось в сообщении ФАС.