Путин назвал триггером СВО отказ Украины от "минских договоренностей"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Триггером для начала специальной военной операции на Украине стал отказ Киева от выполнения "минских договоренностей" и удары по Донбассу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Непосредственным тригером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения "минских соглашений" и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса - Луганскую народную республику и Донецкую народную республику", - сказал он в интервью Павлу Зарубину.