Путин заявил, что для РФ на посту президента США Байден лучше, чем Трамп

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, нежели Дональд Трамп.

В интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину президент РФ ответил на вопрос о том, кто лучше для России на посту президента США: Байден или Трамп.

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин.

Он прокомментировал различные сообщения о состоянии здоровья Байдена.

"Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания предвыборная. Она приобретает все более и более острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что и во времена их последней встречи на саммите в Швейцарии "уже говорили, что он недееспособный".

"Ничего подобного я не увидел. Да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого. То, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой о вертолет - ну кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что не считает себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет.

"Мы должны смотреть не на это, мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшняя администрации (США - ИФ) в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - резюмировал Путин.