Путин посетит "Уралвагонзавод" и "Уральские локомотивы"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит ведущие машиностроительные предприятия региона - АО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле и ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме.

В программе президента на УВЗ, который является флагманом отечественного танкостроения, осмотр производства, а также беседа с рабочими сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путину покажут боевые машины, готовые к отправке в войска.

На площадке "Уральских локомотивов" президент проведет совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". Основной доклад на совещании представит глава Минтранса Виталий Савельев. В нем также примут участие глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, производители железнодорожной техники, сказал Песков.

Президент неоднократно посещал Свердловскую область, в том числе "Уралвагонзавод". В последний раз он приезжал на это предприятие в марте 2018 года, незадолго до выборов главы государства. Всего за годы президентства Путин посещал Нижний Тагил шесть раз.

Бывал президент и на "Уральских локомотивах": на третий год после запуска предприятия, в ноябре 2013 года он приезжал в Верхнюю Пышму и поздравил рабочих с началом серийного производства поездов "Ласточка".