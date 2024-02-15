Для ВСМ Москва-Петербург потребуется 44 высокоскоростных поезда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ или ВСЖМ) между Москвой и Санкт-Петербургом оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда. Об этом говорится в презентации, подготовленной к приезду на ООО "Уральские локомотивы" президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, как проинформировали главу государства на предприятии, необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбург, Адлер и Минск может составить более чем 250 поездов.

Перед совещанием по проекту строительства ВСЖМ "Москва-Санкт-Петербург" Путин посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО "Уральские локомотивы". Его сопровождали экс-владелец группы "Синара" Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО "Группа "Синара" Виктор Леш.

Ранее председатель совета директоров АО "Синара - Транспортные машины" Александр Мишарин рассказал журналистам, что технический проект российского высокоскоростного электропоезда планируется разработать до конца 2024 г., полная проектная документация будет подготовлена в 2025-2026 гг. и будет корректироваться на основе испытаний. "Нам нужно в 2027 году отправить поезд на испытания", - подчеркнул Мишарин.

В настоящее время, по его словам, идет подготовка технологии для производства тележек высокоскоростного электропоезда. "Рассчитываем его запустить (в производство - ИФ) во второй половине этого года", - уточнил Мишарин в беседе с журналистами в ожидании приезда президента.

Руководители компании, сопровождавшие президента, заверили его в том, что "Уральские локомотивы" имеют возможность на основе существующих компетенций разработать новый высокоскоростной поезд.

Путину также продемонстрировали ключевые элементы вагонов новых российских скоростных поездов и готовую продукцию, в частности, головной вагон скоростного поезда нового поколения ЭС 104 "Финист" (отечественный аналог скоростного поезда "Ласточка" - ИФ) и новый грузовой магистральный локомотив 3ЭС8 "Малахит".

Было отмечено, что речь идет о "полностью импортозамещенном продукте", в котором нет иностранных узлов. Новые поезда способны развивать скорость 160 км/ч, а испытываются на скорости 176 км/ч.

Президент поднялся в вагон "Финиста" и детально его осмотрел, а затем посидел за рулем электробуса – новейшей разработки холдинга "Синара-Транспортные машины" в области городского транспорта.

Сегодня "Уральские локомотивы" работают круглосуточно, выпуская свыше 250 вагонных кузовов в год, и от 12 до 55 локомотивов в месяц. Работники предприятия прошли обучение в ведущих мировых компаниях.

Основными видами деятельности "Уральских локомотивов" являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава. Предприятие, помимо "Малахитов", выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями "Синара" (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10), магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7, а также скоростные поезда "Финист".