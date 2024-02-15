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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Apple и в кассации не добилась отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в четверг отклонил жалобу американской компании Apple на решение судов нижестоящих инстанций о законности привлечения ее к административной ответственности, а также об 1,2 млрд рублей штрафа по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Как следует из картотеки суда, жалоба иностранной компании поступила в суд 21 декабря 2023 года, а принята к производству 10 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 30 мая 2023 года отказал Apple в иске о признании недействительными и отмене решения и предписания ФАС России от 29 июля 2022 года о привлечении к административной ответственности, а также постановления службы от 17 января 2023 года о 1,2 млрд рублей штрафа.

Девятый арбитражный апелляционный суд 3 октября 2023 года оставил решение в силе. Не согласившись с этим, иностранная компания подала кассационную жалобу.

Третьи лица - ООО "Яндекс" и ассоциация "Интернет-Видео".

ФАС России в июле 2022 года признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, говорилось в сообщении ведомства.

"Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - говорилось в сообщении.

ФАС в начале 2023 года определила штраф, который должна будет заплатить Apple по делу о злоупотреблении на рынке приложений. Согласно сообщению, штраф составляет 1,2 млрд рублей. В июле 2022 года регулятор, признавший американскую компанию нарушителем антимонопольного законодательства, указывал, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Тогда же ФАС подчеркивала, что действия Apple ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию.

Регулятор ведет дело против Apple с конца октября 2021 года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок.

Apple Арбитражный суд Москвы ФАС
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