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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Апелляция подтвердила решение ФАС о штрафе для Apple в 1,2 млрд руб.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 30 мая отклонил иск американской компании Apple о признании недействительными и отмене решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 29 июля 2022 года о привлечении к административной ответственности, а также постановления службы от 17 января 2023 года о 1,2 млрд рублей штрафа.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Третьи лица - ООО "Яндекс" и ассоциация "Интернет-Видео".

ФАС России в июле 2022 года признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, говорилось в сообщении ведомства.

"Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - говорилось в сообщении.

ФАС в начале 2023 года определила штраф, который должна будет заплатить Apple по делу о злоупотреблении на рынке приложений. Согласно сообщению, штраф составляет 1,2 млрд рублей. В июле 2022 года регулятор, признавший американскую компанию нарушителем антимонопольного законодательства, указывал, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Тогда же ФАС подчеркивала, что действия Apple ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию.

Регулятор ведет дело против Apple с конца октября 2021 года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок.

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