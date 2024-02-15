Четверых пострадавших в Белгороде переведут на лечение в Москву

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Лечиться в Москву отправят четверых пострадавших в результате обстрела торгового центра в Белгороде, среди них двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По итогам телемедицинских консультаций четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские организации Минздрава России", - сказал он журналистам.

По оперативным данным, в результате обстрела погибли шесть человек, в том числе одна маленькая девочка. 20 человек, в числе которых четверо детей, были ранены. Четырем пострадавшим медпомощь оказали амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

Лечение пострадавших контролирует министр здравоохранения Михаил Мурашко, добавил Кузнецов.

Минобороны России сообщало, что днем над Белгородской областью ПВО сбила 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.