Почти 130 квартир и 15 частных домов повреждены в Белгороде из-за обстрела

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о повреждениях жилого фонда и имущества в результате украинского обстрела областного центра и его пригорода.

"В городе Белгороде в 128 квартирах десяти МКД (многоквартирных домов - ИФ) выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

В Белгородском районе, по его информации, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое - пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей. В селе Репное повреждены одно частное домовладение и три машины, в поселке Разумное - один многоквартирный дом, в селе Шагаровка - три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 - один частный дом.

В настоящее время продолжается подомовой обход и уточнение информации.

Ранее министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили в четверг около 12:30 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир") над территорией Белгородской области.

В Белгороде и Белгородском районе был включен сигнал ракетной опасности.

В результате атаки шесть человек погибли, 17 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети.